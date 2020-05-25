Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗаммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии. По словам заммэра по вопросам экономполитики Владимира Ефимова, необходимо возобновить продажу товаров, производимых на перезапущенном производстве.
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с чего всё началось

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — отметил Ефимов.
РИА Новостивчера в 20:04

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Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Lenta.ruвчера в 20:30

В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

РБКвчера в 21:56

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Москва 24вчера в 21:18

В Москве назвали порядок снятия ограничительных мер

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В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений

RT на русскомвчера в 23:15

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе

Известиявчера в 20:17

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

РИА Новостивчера в 20:04
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Происшествия

Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

РИА Новости вчера в 20:19
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Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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Коммерсантъ вчера в 21:18
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

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НТВ 23 мая в 06:36
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Политика Сегодня 00:51
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Экономика

Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу

В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:03
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек

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REGNUM 00:13
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Экономика

В России рухнула выдача ипотеки

Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов.
Lenta.ru 01:31
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Технологии

Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран

Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
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Общество

15 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает неустанно расти. За последние сутки число заболевших увеличилось на 15 человек.
Петрозаводск говорит 01:58
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Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
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Piter.tv 22 мая в 02:44
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Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана упала с качелей с детьми на руках

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За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

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Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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В России предупредили о росте смертности от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вслед за пройденным пиком ожидается рост смертности среди россиян с коронавирусом.
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Наука

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Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
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Наука

Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса

Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
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В Китае назвали десять самых загадочных мест России

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Арестованы подозреваемые в убийствах оренбургских бизнесменов

Известно, что мужчину задушили. Еще двое подозреваемых в убийстве Андрея Бахарева, его супруги и водителя отправлены под стражу до 22 июля.
Orengrad.ru 01:43
Энергетика

Нефть опасается введения новых санкций США против Китая

Участники рынка опасаются введения новых санкций США против Китая.
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Шоу-бизнес

Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино

К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
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Общество

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Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
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Гаджеты

Представлен 43-дюймовый телевизор Xiaomi по цене недорого смартфона

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Шоу-бизнес

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Футбол

БАТЭ одолел брестское «Динамо» в финале Кубка Беларуси

Футболисты БАТЭ переиграли «Динамо» из Бреста в финальном матче Кубка Беларуси.
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В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
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