Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", - отметил Ефимов.

с чего всё началось

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем ― сферу бытовых услуг.

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе

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