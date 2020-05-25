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ИзвестияИзвестияЗаммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем ― сферу бытовых услуг.
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с чего всё началось

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", - отметил Ефимов.
РИА Новости20:04

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Непродовольственная торговля и сфера услуг откроются следующими в Москве

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Вице-мэр Москвы описал следующий этап снятия ограничений

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Известия20:17

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия ограничений в Москве

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
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