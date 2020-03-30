Коронавирус
ИзвестияЗаммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Чиновница отметила, что власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, в первую очередь в Москве. Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
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Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Спорт
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Из голландского музея украли картину Ван Гога
В ночь с воскресенья на понедельник неизвестный разбил стеклянную дверь и проник в музей.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Обозреватели отметили, что подлодка «Северодвинск» отличается возможностью совершать запуски крылатых ракет прямо от причальной стенки, делая вид, что она «застигнута врасплох».
Энергетика
Эр-Рияд назвал цифру прироста экспорта нефти в мае
Саудовская Аравия в мае намерена увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Происшествия
43 туляка нарушили карантин по коронавирусу
Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил, что сотрудники полиции ежедневно проверяют граждан, находящихся на карантине.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта
Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Общество
В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Общество
Губернатор Нью-Йорка: масштабы смертности от коронавируса ошеломляют
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в беседе с журналистами признался, что уровень смертности от COVID-2019 в регионе является шокирующим.
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Общество
«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции
Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Экономика
Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка
Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка.
Космос
На борту марсохода NASA Perseverance запечатлено 10,9 миллиона имен
Кампания НАСА «Отправь свое имя на Марс» пригласила людей по всему миру представить свои имена, чтобы отправить их на борту следующего марсохода на Красную Планету.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Здоровье
В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом
Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Общество
Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Армия и оружие
Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО
Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Футбол
Месси объявил о сокращении зарплат футболистов «Барселоны» на 70%
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в своем инстаграме опубликовал заявление о сокращении зарплат игроков каталонского клуба:Многое было сказано в этот непростой период.
Наука
Проанализированы 8 штаммов коронавируса
Как сообщили ToDay News Ufa со ссылкой на американских учёных, различия между штаммами коронавируса невелико.