Чиновница отметила, что власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, в первую очередь в Москве. Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.

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