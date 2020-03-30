Коронавирус

ИзвестияИзвестияЗаммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Чиновница отметила, что власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, в первую очередь в Москве. Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
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Названы пути распространения коронавируса в Москве

Lenta.ru17:35

В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве

RT на русском16:35

Власти Москвы рассказали, как чаще всего заражаются коронавирусом в городе

News.ru15:22

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Известия15:55

Заммэра Москвы рассказала о механизме заражения коронавирусом

ИА Красная Весна15:15

Небо услышало Собянина и Ракову. На шашлыки москвичи больше не выйдут — столицу заметет снегом и заморозит

Mockva.ru15:03

Вице-мэр Ракова: заражение COVID-2019 в Москве идет через контакты людей

REGNUM15:07
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Общество

Ограничительные меры из-за коронавируса продлевает Финляндия до мая

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила журналистам о том, что власти приняли решение о продлении ограничительных и карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, вплоть до 13 мая 2020 года.
Live24 16:26
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 18:58
Культура

Ссылки на видеоверсии представлений забайкальских учреждений культуры публикует «Чита.Ру»

Государственный театр «Забайкальские узоры» предлагает в домашней обстановке посмотреть видеофильмы из архивов театра на официальном сайте учреждения: zabuzor.ru.
Чита.Ру вчера в 21:22
Футбол

Тренер «КАМАЗа» Бояринцев готовится сдать экзамены на лицензию Pro

Наставник челнинской команды намерен подготовиться к сдаче экзаменов на тренерскую лицензию Pro.
Реальное время 01:48
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Экономика

В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Национальная служба новостей 05:01
Технологии

Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
РИА Новости 18:57
Энергетика

Нефть РФ подешевела до минимума с 1999 года

За вычетом транспортировки цены опустились до $14,5 Цены на морские партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы опустилась 27 марта до $16,2 за баррель.
Мой Брянск 09:36
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Здоровье

Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля

Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Аргументы и Факты 09:37
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare вышел в Германии

Cyber.sports.ru 09:34
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Авто

Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.
Автоновости дня вчера в 08:50
Музыка

Группа Backstreet Boys воссоединилась из-за коронавируса

Музыканты знаменитой группы Backstreet Boys решили на время воссоединиться, чтобы поддержать людей в эпоху эпидемии коронавируса.
Аргументы недели 13:24
Политика

Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины

Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
ТАСС 09:46
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу

RuNews24.ru 04:06
Технологии

Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365

Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 15:46
Энергетика

Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу

Нефтепроводные компании США попросили производителей ограничить добычу нефти, сообщил в своем твиттере Райан Ситтон, комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в Техасе.
Интерфакс 28 марта в 14:53
Наука

В Канаде обнаружены останки до сих пор неизвестной рыбы

Канадские ученые нашли останки рыбы, у которой были пальцы вместо плавников. Специалисты проводили исследования с помощью томографа.
Goroday.ru вчера в 05:21
Космос

Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением

Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
V-kosmose.com 09:24
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 12:32
Единоборства

Гэтжи может заменить Хабиба Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

ODDS.ru 12:10
Общество

В России создали три препарата для лечения коронавируса

Два препарата готовы для передачи на испытания В России созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут вылечить коронавирус.
Pro Город Киров 08:37
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Энергетика

Нефтяные заводы в Северной Америке начали закрываться

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд.
Aobe.ru 12:42
Авто

Компания Hyundai экипирует рабочих экзоскелетами

Награда досталась экзоскелету VEX, помогающего сотрудникам, которые вынуждены долгое время работать с руками над головой.
Тарантас Ньюс 14:31
Здоровье

Тесты на коронавирус по желанию перестали делать в Приморье

Как сообщает пресс-служба губернатора края, Приморье стало одним из первых регионов, где стали делать тесты на коронавирус бесплатно и поголовно.
EastRussia 07:21
Здоровье

Чай и кофе назвали вредными во время болезни

Медицинский журналист Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik рассказала, что популярные напитки, такие как кофе и чай замедляют процесс выздоровления человека от гриппа или простуды из-за большого количества кофеина.
Aobe.ru 20:04
Авто

Семиместную Hyundai Creta поймали на тестах

На портале IndianAutosBlog появилась первая фотография прототипа семиместной модификации Hyundai Creta, который был замечен в камуфляже во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 08:51
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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