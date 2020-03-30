Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть все больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали.

Чиновница отметила, что власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, в первую очередь в Москве. Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.

Общество Жителям Рязанской области запретили покидать дома В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Общество Режим самоизоляции введен в Коми С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Космос Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.

Энергетика Нефтяные заводы в Северной Америке начали закрываться Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд.

Здоровье В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».

Единоборства Порье выразил готовность заменить Хабиба в поединке с Фергюсоном Боец UFC Дастин Порье выразил готовность заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

Политика США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе "Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.