Коронавирус
ИзвестияЗаммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Чиновница отметила, что власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, в первую очередь в Москве. Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
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Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть все больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали.
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Футбол
«Астон Вилла» оштрафовала капитана за нарушение карантина
«Астон Вилла» объявила о штрафе попавшего в ДТП полузащитника Джека Грилиша за нарушение карантина.
Общество
Жителям Рязанской области запретили покидать дома
В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Авто
BMW готовит BMW X5 с новой водородной установкой
Марка BMW совместными усилиями с Toyota создала новую водородную силовую установку, которая обладает мощностью 374 лошадиные силы.
Общество
Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля
«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — сказано в сообщении.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
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Собчак переболела коронавирусом
Армия и оружие
Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области
Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Здоровье
«Вирус мутировал! Вам нечего будет есть!» — медик обратилась к россиянам
У российских медиков пока (подчёркиваем — пока!) хватает терпения культурно объяснять населению, почему стоит соблюдать карантин и не «выбираться на шашлычки».
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Футбол
Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»
В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Режим самоизоляции введен в Коми
С 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории Коми автомобильным транспортом не ведутся.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Трамп сообщил о проведении в США более 1 млн тестов на коронавирус
В США провели более одного миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает USA Today.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Здоровье
О 5 тысяч зараженных коронавирусом заявили в украинском регионе
Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
Космос
Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением
Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
Общество
На Кубани закроют парки, скверы и почти все магазины
Энергетика
Нефтяные заводы в Северной Америке начали закрываться
Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод, который пошел на полную остановку оборудования находится в канадской провинции Ньюфаундленд.
Здоровье
В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом
Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Единоборства
Порье выразил готовность заменить Хабиба в поединке с Фергюсоном
Боец UFC Дастин Порье выразил готовность заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Политика
США и НАТО обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
"Собеседники обсудили действия НАТО по координации ответных мер союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям КНР и РФ по распространению дезинформации и пропаганды в связи с коронавирусом", - говорится в сообщении, при этом, не уточняется, о какой дезинформации идет речь.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Происшествия
В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога
О стоимости украденной картины не сообщается. Экспонат был представлен во временное пользование Гронингенским музеем.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Здоровье
Европейские страны отозвали китайские маски и тесты на COVID-19. Они оказались некачественными
Нидерланды, Бельгия и Испания отзывают тысячи китайских масок и тестов на коронавирус из-за их низкого качества, сообщает Vice.
Энергетика
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.