Коронавирус

ИзвестияИзвестияЗаммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Чиновница отметила, что власти будут стараться работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, в первую очередь в Москве. Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
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Анастасия Ракова
Вирус достаточно активно уже распространяется внутри горожан, то есть все больше и больше людей, у которых фиксируется наличие коронавирусной инфекции, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили, не выезжали.
— Анастасия РаковаREGNUM 15:02

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