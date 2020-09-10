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Вести.Ru
Вести.Ru

Заммэра Москвы сделала прививку против коронавируса

Заммэра добавила, что и сама сделала прививку.В источнике
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РБК

Вице-мэр сообщила о состоянии после вакцинации от коронавируса

РБК10:46
Вести.Ru

Заммэра Москвы сделала прививку против коронавируса

Вести.Ru09:55
ТАСС

Заммэра Москвы Ракова сделала прививку от коронавируса

ТАСС09:45
Российская газета

Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо

Российская газета10:22
РИА Новости

В Москве рассказали о состоянии первых участников вакцинации от COVID-19

РИА Новости10:15
Агентство Москва

Заммэра Москвы Анастасия Ракова привилась от коронавируса

Агентство Москва10:01
Москва 24

Первые 13 привитых от коронавируса москвичей чувствуют себя хорошо – Ракова

Москва 2409:40

Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
REGNUM08:41
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Адвокат Михаила Ефремова заявил, что работал по делу актера бесплатно

Буквально только что закончился прямой эфир на канале «Москва 24» с адвокатом Михаила Ефремова, которого в минувший вторник суд приговорил к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Вокруг ТВ11:29
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В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Сын запретил Королевой пользоваться услугами суррогатной матери

Певица с супругом уже ждут внуков Звезда российской поп-сцены Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, давно мечтали о втором ребенке — пара вместе уже более 17 лет.
WomanHit.ru10:27
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