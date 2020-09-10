Заммэра Москвы сделала прививку против коронавируса
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Заммэра добавила, что и сама сделала прививку.В источнике
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