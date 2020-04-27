Общество
Газета.RuЗаммэра Москвы сообщила о серьезном росте госпитализаций с пневмонией
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что в столице число госпитализаций с пневмонией за прошедшую неделю возросло на 70%. Более 20 тыс. больничных мест в городских медучреждениях занято пациентами с COVID-19, рассказала Ракова.
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Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики — у нас не проходит. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу.
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