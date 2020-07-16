Происшествия
Газета.RuЗаммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Сотрудники УФСБ по Томской области задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки. Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тыс. рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.ТАСС02:03
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Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
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Интерфакс 04:31
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
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Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.
Коммерсантъ 05:22
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии
Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии.
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Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
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В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Армия и оружие
МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу
В МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу.
Piter.tv 04:49
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Футбол
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
Спорт-Экспресс 05:15
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В Ленобласти один человек погиб, четверо ранены при падении подъемника
Российская газета 05:16
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Здоровье
Саратовский врач и водитель скорой помощи скончались от коронавируса
Плюс ко всему, по словам Шувалова, есть еще пять медицинских работников - три врача, фельдшер и водитель скорой, которые скончались с диагностированной коронавирусной инфекцией, но то заболевание, которое привело их к смерти, с коронавирусом не связано.
Репортер64 05:37
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
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В Гималаях обнаружен разлом, угрожающий крупным землетрясением
ИА Красная Весна 05:58
Общество
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму
Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
Soccer.ru 04:12
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».
РБК 04:45
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Космос
В Роскосмосе подвели итоги первого года работы новой обсерватории
Первые итоги работы новой Российской космической обсерватории «Спектр-РГ» подвели российские ученые, сообщил 13 июля официальный сайт Роскосмоса.
ИА Красная Весна 14 июля в 08:09
Общество
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
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Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
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Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Происшествия
Десять человек эвакуировали в Иркутске из подтопленных ливнем домов
Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали десять человек, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Российская газета 00:43