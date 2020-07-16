Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗаммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Источник: заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники УФСБ по Томской области задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки. Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тыс. рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
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