Сотрудники УФСБ по Томской области задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки. Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тыс. рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

с чего всё началось

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Общество ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Общество Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 14

Авто ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями. 270

Экономика Назван срок выхода российской экономики из кризиса Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. 64

Политика В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии.

Политика Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».

Футбол Никола Влашич: «У „Локомотива“ выделю Миранчуков и Чорлуку» Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

Общество Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 4

Здоровье Саратовский врач и водитель скорой помощи скончались от коронавируса Плюс ко всему, по словам Шувалова, есть еще пять медицинских работников - три врача, фельдшер и водитель скорой, которые скончались с диагностированной коронавирусной инфекцией, но то заболевание, которое привело их к смерти, с коронавирусом не связано.

Футбол Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом» Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.

Футбол «Манчестер Сити» презентовал новую домашнюю форму Пресс-служба "Манчестер Сити" презентовала новую форму, в которой команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

Общество Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами». 9

Общество Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей. 899

Общество Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме. 354