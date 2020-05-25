Коронавирус
КоммерсантъЗаммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве
Режим изоляции в Москве действует до конца мая. Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая сказал, что ранее введенные ограничения в столице нужно будет продлить.
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с чего всё началось
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", - отметил Ефимов.РИА Новости20:04
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Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Общество
Верховный Совет Хакасии показал миллионы Нины Шейерман
ИА Хакасия 22:01
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Происшествия
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»
Российская газета 16:21
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что муж смотрел на её худых подруг
На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.
Paparazzi.ru 13:04
Общество
В Якутске за выходные коронавирусом заразились 169 человек
По данным оперштаба, в Якутии за сутки выявлен 81 случай коронавируса, 12 человек выздоровели, один летальный исход.
SakhaPress.ru 22:32
Происшествия
В Приморье автомобиль с семьей упал в реку
В Приморском крае по непонятным причинам автомобиль вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и упал в реку Уссури, сообщает «Комсомольская правда».
Известия 21:55
Общество
112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки
Твой Иркутск 21:55
Происшествия
СК организовал проверку после массовых вечеринок в Новосибирске
"Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:26
Армия и оружие
Названа потенциальная причина падения американского истребителя F-35
Evo-rus.com 15:58
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Здоровье
За сутки в Амурской области провели 1829 исследований на коронавирус
На 23 мая на коронавирус проведено 35 991 исследование, за последние сутки - 1829.
Телепорт вчера в 22:19
Интернет
Эксперт рассказал, как очистить навсегда историю просмотров в интернете
Историю просмотров можно легко удалить в настройках браузера, гораздо сложнее очистить свой цифровой след, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
ПРАЙМ 19:04
Здоровье
Более 130 человек с коронавирусом умерли в Сибири
В мире, по последним данным, число заболевших превысило 5,1 млн, умерли более 332,9 тыс. человек.
Тайга.инфо 22 мая в 05:09
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Футбол
Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса
Российская газета 16:06
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Происшествия
Пожар произошел в больнице в Приморье
Интерфакс 18:00
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Исследователь Пабло Бельдоменико из Национального университета Литораля объяснил, что суперраспространители инфекции могут заразить быстрее и еще больше людей, чем средний инфицированный.
Lenta.ru 19:05
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Здоровье
Министр здравоохранения Красноярского края отправлен на карантин
Сотрудник краевого министерства здравоохранения получил положительный тест на инфекцию.
Городские новости. Красноярск 22:33
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости 18:34
Происшествия
Два дома сгорели ночью в Барнауле
Катунь 24 22:27
Общество
Госдума разрешила арендаторам расторгать договоры аренды без штрафов
Свои предложения по поводу поправок в законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды без штрафов вносил Сбербанк.
Евразия Daily 22 мая в 07:40
Футбол
Четыре игрока «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку
Вечеринку устроили Лукас Окампос, Франко Васкес, Эвер Банега и Люк де Йонг.
Бомбардир.ру 14:50
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43