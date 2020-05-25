Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЗаммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Режим изоляции в Москве действует до конца мая. Мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая сказал, что ранее введенные ограничения в столице нужно будет продлить.
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с чего всё началось

Заммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", - отметил Ефимов.
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В Москве назвали порядок снятия ограничительных мер

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Вице-мэр Москвы описал следующий этап снятия ограничений

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Заммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве

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За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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