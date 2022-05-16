Парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин на фоне роста цен в стране предложила гражданам больше работать или переходить на более высокооплачиваемые должности, передает Sky News
Боевые действия на территории Украины создали "наилучшую возможность" для японской атомной промышленности восстановиться после аварии на Фукусиме в 2011 году, заявил в интервью Financial Times глава атомного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихико Като.
Директором Московского автомобильного завода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин, ранее в течение десяти лет занимавший руководящие посты в транспортном комплексе Москвы и имеющий опыт работы в автомобильной отрасли, сообщил столичный Департамент транспорта.
Новые требования не являются обязательными, а только разрешительными — автопроизводители могут выпускать как современные автомобили, отвечающие всем актуальным нормам, так и машины, соответствующие устаревшим параметрам.
Школьники из Донецкой и Луганской народных республик в 2022 году смогут впервые принять участие в новом сезоне Всероссийского конкурса "Большая перемена", входящего в линейку президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что в ходе саммита лидеров стран организации в Москве не ставился вопрос об участии ОДКБ в спецоперации России на Украине.