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Замминистра МВД Британии посоветовала гражданам больше работать из-за роста цен

Парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин на фоне роста цен в стране предложила гражданам больше работать или переходить на более высокооплачиваемые должности, передает Sky News
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Газета.Ru
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды.
РИА Новости
В начале апреля появилась информация, что в Великобритании цены на овощи и фрукты выросли на 30%, а на растительное масло - на 50-70%.
Комсомольская правда
Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной.
РИА Новости

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Sky News: Британцам посоветовали больше работать из-за роста цен в стране
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