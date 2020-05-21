Происшествия
URA.RuИспытатель SSJ-100: сгоревший в Шереметьево борт был неуправляем
Сгоревший в Шереметьево в прошлом году Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стал неуправляемым еще в воздухе. Об этом заявил бывший испытатель самолета Александр Иванов. «Борт стал неуправляемым и похожим на автомобиль, который с огромным люфтом в руле мчится по узкому шоссе», — цитирует его «Лента.ру».
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с чего всё началось
В апреле Следственный комитет России завершил расследование и направил дело о катастрофе Superjet в суд. Следствие отвергло версию о технической неисправности самолета. 5 мая 2019 года в аэропорт Шереметьево вернулся вылетевший в Мурманск самолет SSJ-100 и загорелся при посадке.Lenta.ruвчера в 17:12
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Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
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Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский.
Piter.tv вчера в 09:38
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
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Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43
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Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
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Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
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Алина Загитова получила водительское удостоверение
Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
Inc-news.ru вчера в 16:34
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Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
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Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Футбол
Сулейманов заявил, что переход в «Спартак» его не интересует
Сулейманов заявил, что «Спартак» его не интересует, и он хочет играть только в «Краснодаре».
Евро-футбол.ру вчера в 16:26
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Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе
Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коммерсантъ вчера в 10:32
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
RT на русском 02:21
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В Челябинской области коронавирус выявлен у более чем 2 тыс. человек
Напомним, по данным на 20 мая, Челябинская область занимала 25-е место среди российских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса.
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РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером
Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно.
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В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
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Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды перенести дату вылета по купленным билетам
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Общество
Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с развитием новой коронавирусной инфекции в России остается непредсказуемой.
Мойка78 00:37
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
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Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Футбол
Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
Энергетика
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США
На фоне снижения запасов сырья в США мировые цены на нефть пошли в рост.
Мойка78 01:53
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Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
МИД Украины назвал языком вражды заявление российского внешнеполитического ведомства по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 01:59
Общество
На портале Госуслуги запустили сервис для оформления выплаты на детей
На портале Госуслуги запустили новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет.
Комсомольская правда вчера в 14:23