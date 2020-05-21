В апреле Следственный комитет России завершил расследование и направил дело о катастрофе Superjet в суд. Следствие отвергло версию о технической неисправности самолета. 5 мая 2019 года в аэропорт Шереметьево вернулся вылетевший в Мурманск самолет SSJ-100 и загорелся при посадке.

с чего всё началось

Сгоревший в Шереметьево в прошлом году Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стал неуправляемым еще в воздухе. Об этом заявил бывший испытатель самолета Александр Иванов. «Борт стал неуправляемым и похожим на автомобиль, который с огромным люфтом в руле мчится по узкому шоссе», — цитирует его «Лента.ру».

Испытатель SSJ-100: сгоревший в Шереметьево борт был неуправляем

Общество Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов. 285

Энергетика Польская PGNiG хочет наладить отношения с «Газпромом» Польская энергетическая компания PGNiG хочет наладить отношения с "Газпромом". Об этом рассказал её руководитель Ежи Квечиньский. 66

Общество Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева. 16

Фигурное катание Алина Загитова получила водительское удостоверение Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.

Происшествия СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая. 144

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Общество Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты. 4

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Происшествия В Пензе грабитель банкоматов притворялся пенсионером Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно. 1

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 409

Общество Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф". 714

Происшествия СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Футбол Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.