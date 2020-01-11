В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом ввел экологический налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны.

Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию

Общество В Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly "В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале в субботу.

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Космос Для индийских астронавтов составили меню Индийская организация космических исследований (Isro) заявила, что кандидатуры четырех индийских астронавтов для полёта на первом пилотируемом индийском космическом корабле Gaganyaan уже определены.