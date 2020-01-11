Энергетика
Вести.RuЗамминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию
В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом ввел экологический налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны.
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Минэнерго России заявило о полном восстановлении транзита нефти через Белоруссию
Московский Комсомолец11:17
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