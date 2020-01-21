Энергетика
ИзвестияВ Минэнерго назвали приемлемую для России цену на нефть
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель. По его словам, это позволит вкладывать в проекты, что обеспечит восполнение добычи, и в то же время это достаточно низкая цена для мировой экономики, чтобы это было комфортно.
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