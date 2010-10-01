Энергетика

Красная веснаКрасная веснаЗамминистра энергетики РФ спрогнозировал рост цен на нефть

В правительстве РФ заверили, что нет никаких признаков рецессии в 2020 году. Напомним также, 6 марта 2020 года Россия расторгла договор ОПЕК+, что привело к мощнейшему с 1991 года обрушению цен на нефть. В течении торгов 9 марта стоимость нефти упала на 30 процентов — до $31 за баррель.
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Замминистра энергетики РФ спрогнозировал рост цен на нефть

Красная весна15:43

Замминистра энергетики России спрогнозировал восстановление цен на нефть во втором полугодии

ИА Новороссия14:48
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