Энергетика
Красная веснаЗамминистра энергетики РФ спрогнозировал рост цен на нефть
В правительстве РФ заверили, что нет никаких признаков рецессии в 2020 году. Напомним также, 6 марта 2020 года Россия расторгла договор ОПЕК+, что привело к мощнейшему с 1991 года обрушению цен на нефть. В течении торгов 9 марта стоимость нефти упала на 30 процентов — до $31 за баррель.
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