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Минфин РФ лишился замминистра, ответственного за налоговую политику: премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Илью Трунина заместителем руководителя аппарата правительства, освободив его от занимаемой должности.
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Замглавы Минфина Трунин стал замом руководителя аппарата правительства

РБК02:45

Замминистра финансов Илья Трунин перешел в аппарат правительства

РИА Новости04:04
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