Алексей Моисеев считает, что для распространения валюты в обороте страны необходимо обладать такими свойствами, как курсовая стабильность, ликвидность, к тому же, не должно быть заградительного валютного контроля.
Ранее глава украинского "Энергоатома" Петр Котин после доклада МАГАТЭ, в котором говорилось о создании зоны безопасности в районе Запорожской атомной электростанции, высказал идею о вводе миротворческого контингента на территорию ЗАЭС и в Энергодар для демилитаризации станции.
Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях призвал "жителей оккупированных территорий", включая полуостров Крым, готовится к "предстоящей деоккупации" регионов, в том числе обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.
Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, заявившей о якобы создании Москвой "фильтрационных лагерей".
"Канадский украинский конгресс" (внесена Минюстом РФ в перечень нежелательных организаций) пытается приватизировать внешнюю политику Канады, требуя от Оттавы высылки российских дипломатов и удержания турбин, необходимых для газопровода "Северный поток", заявил посол России в Канаде Олег Степанов, передает РИА "Новости".