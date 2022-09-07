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Замминистра финансов Моисеев назвал юань и дирхам заменой доллару и евро для России

Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора, рассказал
 в беседе с РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости
Алексей Моисеев считает, что для распространения валюты в обороте страны необходимо обладать такими свойствами, как курсовая стабильность, ликвидность, к тому же, не должно быть заградительного валютного контроля.
RB.RU
По словам Моисеева, объем торгов на Мосбирже валютной парой рубль-юань с февраля вырос в 50 раз.
Forbes
Банк России называл юань, индийские рупии и турецкие лиры в качестве возможных кандидатов на участие в валютных операциях Минфина в рамках нового бюджетного правила (еще не утверждено).
РБК

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