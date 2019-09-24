Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной по льготной ставке квартире, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее. Об этом рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО

Культура Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника» Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.

Политика Янукович собирается вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил его адвокат Виталий Сердюк.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Политика Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу» Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.

Политика Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк сделала заявление Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Виторган и Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике Пара даже вместе побывала на море. Только вот сами влюбленные отношения долгое время не комментировали.

Культура Раскрыта причина срыва Соловьева Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.

Политика Госдума наделила полицию правом объявлять россиянам предостережения Документ предусматривает наделение сотрудников полиции правом выносить россиянам официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений либо продолжения антиобщественного поведения, отнесенных законодательством России к подведомственности полиции.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.

Экономика Судовладельцы Азовского моря грозятся уйти с рынка Судовладельцы, работающие в портах Азовского моря, грозятся уйти с рынка из-за низкой стоимости фрахта на перевозку зерна.

Политика В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.

Шоу-бизнес 38-летняя Дженна Деван ждет второго ребенка Дженна Деван, прославившаяся после съемок в фильме «Шаг вперед», ждет второго ребенка. Отцом малыша стал 43-летний актер Стив Кази.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Армия и оружие Антитеррористический центр назвал цели боевиков Антитеррористический центр СНГ рассказал, что в последнее время наблюдается повышенный интерес террористов к объектам топливно-энергетического комплекса, передает ТАСС.

Политика Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1» Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.

Политика Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.

Шоу-бизнес Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Российская актриса Кристина Асмус ответила на информацию о ее разводе с комиком Гариком Харламовым. Заявление она опубликовала в инстаграме.