Недвижимость
ИзвестияЗамминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее. Об этом рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной по льготной ставке квартире, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.ТАСС08:05
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