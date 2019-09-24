Недвижимость
ИзвестияЗамминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее. Об этом рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 14:26
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Политика
WP: Демократы создадут специальный комитет для импичмента Трампа
Как сообщает газета, Пелоси и высокопоставленные демократы «в частном порядке обсуждают вопрос о создании отдельного комитета для проведения возможного импичмента президента Трампа».
RT на русском 15:02
Происшествия
Мужчина из Башкирии дважды надругался над 17-летней племянницей
В Ермекеевском районе 30-летний мужчина заподозрен в надругательстве над 17-летней племянницы.
МедиаКорСеть 11:37
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби
Сборная России со счетом 9:34 уступила команде Самоа в своем втором матче на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Российская газета 09:02
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»
«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Сегодня Гарри и Меган прибыли в район Бо-Каап, чтобы отпраздновать день наследия и посетить старейшую мечеть Южной Африки Авваль, построенную в 1974 году.
Super.ru 10:50
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59
Экономика
Путин и Медведев обсудили бюджет
Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
The Moscow Post вчера в 06:58
Хоккей
«Витязь» обыграл «Автомобилист», победа стала восьмой подряд
В Подольске местный «Витязь» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ.
Чемпионат 14:54
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Игры
В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27
Автоспорт
Два Шумахера выступят на гонках в Сочи
Кубань 24 11:17
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Экономика
Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Энергетика
«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии
Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии.
REGNUM 08:54
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Культура
В Минкультуры назвали ошибочной публикацию «культурного норматива»
Список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках проекта «культурный норматив школьника», был опубликован на сайте по ошибке, сообщила журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
Rambler News Service 12:32
Политика
Зеленский и премьер-министр Италии обсудили антироссийские санкции
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба президента Украины.
Политика Сегодня 14:02
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Авто
В Курской области хотят снизить транспортный налог
Власти Курской области планируют до конца октября снизить транспортный налог и произвести перерасчет всем автовладельцам, кто уже заплатил его по повышенным ставкам.
Автоновости дня 13:32
Космос
Венера могла быть пригодной для жизни
Дилетант 05:01
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46