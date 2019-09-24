Недвижимость
ИзвестияЗамминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее. Об этом рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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В Минфине подсчитали расходы бюджета на льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Парламентская газета08:46
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Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
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Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
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Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался на операционном столе спустя сутки после того, как с него были сняты полномочия.
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Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
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