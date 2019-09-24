Недвижимость
ИзвестияЗамминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее. Об этом рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
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Происшествия
ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники
Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
Коммерсантъ 09:02
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В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.
Вечерний курьер 03:39
Единоборства
Усик уверен в успехе в тяжёлом весе
Sport.ru 06:59
Космос
В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II
Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.
AstroNews.ru 10:38
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Общество
Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне
Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
Общество
Иванка Трамп появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья
Комсомольская правда 11:33
Футбол
Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»
Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московскую команду, которую он тренировал с 2009 по 2014 год.
Sport24.ru 12:15
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Общество
Дамир Юсупов объяснил отказ семьи переехать в подаренную квартиру
Пилот экстренно севшего в кукурузном поле Airbus A321 Дамир Юсупов сообщил, что его семья пока не собирается переезжать в подаренную квартиру из-за детей, сообщает URA.ru.
Rambler News Service вчера в 12:47
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Гаджеты
Индекс айфона: кто сможет позволить себе новинку от Apple
С учетом среднего дохода, из трех стран Балтии именно латвийцам придется работать больше всего, чтобы заработать на новинку от Apple: им придется откладывать 31 день, литовцам - 25,3 дня, а Эстонцам всего 21,2 дня.
Sputnik Латвия 22 сентября в 09:41
Политика
Европейский суд снял санкции с Януковича
Пресс-секретарь сына экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил, что Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении политика.
Московский Комсомолец 06:18
Политика
Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru вчера в 19:45
Происшествия
Два человека погибли в ДТП со скорой в Йошкар-Оле
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в ночь на 24 сентября на пересечении улицы Машиностроителей и бульвара Победы - 64-летний водитель, управляя машиной скорой помощи, по предварительным данным, при въезде на нерегулируемый перекресток с круговым движением не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по нему и столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 22-летнего водителя.
ТАСС 05:21
Экономика
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок.
Lenta.ru 13:15
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 22 сентября в 09:17
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25