Коронавирус

REGNUMREGNUMЗамминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
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с чего всё началось

На замглавы Минпромторга составлен протокол за мелкое хулиганство в аэропорту Ижевска

Полицейские составили административный протокол на заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова за неадекватное поведение в аэропорту Ижевска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 08:18

Подробнее о событии

На замглавы Минпромторга составили протокол за неадекватное поведение в Ижевске

Izhlifeвчера в 23:51

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

РИА Новости06:23

Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту «перегнули палку»

Интерфакс05:34

Дмитрий Овсянников объяснил свое поведение при инциденте в аэропорту Ижевска

ТАСС05:07

Замглавы Минпромторга объяснил скандал в Ижевске: они «перегнули палку»

Московский Комсомолец07:28

«Долбанулись!»: замглавы Минпромторга устроил скандал в ижевском аэропорту

Udm-Infoвчера в 13:00

Замминистра прокомментировал сообщения о дебоше в аэропорту Ижевска

РЕН ТВвчера в 04:49
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Политика

Мантуров заявил о производстве в РФ лекарств для борьбы с COVID-19

В России налажено производство полного цикла 14 из 17 препаратов для борьбы с COVID-19, рекомендованных Минздравом.
Известия 11:30
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к вопросу о сокращении нерабочих дней можно будет вернуться через неделю, когда станет более ясной картина с распространением коронавируса.
РБК 11:10
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Политика

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания.
Lenta.ru 11:11
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru 09:31
Общество

В Тверской области продолжат работу 220 системообразующих предприятий

В перечень включено более 200 предприятий, на которых трудятся более 65 тысяч человек.
Тверские ведомости 10:09
Политика

Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
РБК 10:55
Происшествия

В Казахстане сильный ветер сорвал крышу 5-этажного жилого дома

Как выяснилось, в селе Урумкай сильным ветром сорвало кровлю здания машинного двора, в результате обломки нанесли серьезные травмы местному жителю.
Актуальные Новости 12:43
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 12:27
Общество

Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников

Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Карелинформ 07:36
Общество

Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

По словам Пономаренко, реализация пессимистического сценария может привести к тому, что Шереметьево будет вынуждено частично сократить персонал.
РБК 07:05
Общество

Уровень самоизоляции в Петербурге стал ниже, чем в Москве

Ivbg.ru 09:58
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Общество

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Пандемия коронавируса, карантинные ограничения, девальвация рубля вследствие падения цен на нефть привели к резкому снижению спроса в экономике, из-за сокращения прибыли компании вынуждены оптимизировать штат сотрудников и резать зарплаты.
РБК 10:04
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс вчера в 10:51
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

В Москве избили первого солиста группы «На-На» Валерия Юрина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:46
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM 11:24
Политика

Трамп обвинил ВОЗ в сосредоточенности на Китае

Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 11:48
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 11:02
Кино

Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Экономика

Продукты питания в России могут подорожать на 20%

Рост цен составит от 5 до 20% в зависимости от категории товара. Дороже могут стать чай, кофе, макароны, хлебобулочные изделия и рыба.
Газета.Ru 11:25
Авто

Раскрыли имена новых моделей АвтоВАЗа

В базе Росстандарта числится несколько десятков названий для автомобилей Lada, который «АвтоВАЗ» так до сих пор не использовал.
SpeedMe 06:54
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Наука

В кожуре яблок нашли потенциальное средство от рассеянного склероза

ToDay News Ufa 08:19
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Бой Фергюсона пройдет на частном острове

Бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи, который заменил россиянина Хабиба Нурмагомедова, пройдёт на отдельном острове, арендованном специально для турнира UFC 249.
МК-Спорт 02:59
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, первый, избранный на прямых выборах Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
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