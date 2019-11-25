Политика

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургЗамминистра просвещения РФ возвращается в Петербург

В Смольный придут заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности и бывший начальник охраны резиденции Владимира Путина Валерий Пикалев, а также экс-замминистра просвещения России и бывший вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.
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