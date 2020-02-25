Общество
ТАССЗамминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат. С соответствующим заявлением чиновник выступил во вторник.
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Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Швейцарии
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии на юге страны.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
Футбол
Тихонов назвал недостойным поведение сборной звезд на Кубке Легенд
Игрок сборной России на матче Кубка Легенд Андрей Тихонов раскритиковал поведение членов звездной команды.
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Здоровье
У американки в мочевом пузыре начал вырабатываться алкоголь
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Кино
В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Технологии
Приглашения в приватные чаты WhatsApp попали в открытый доступ
Введя запрос chat.whatsapp.com с ключевыми словами в поисковике Google, любой мог получить ссылку в приватный чат: всего скомпрометированными оказались свыше 470 тыс. групп.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Общество
Премьер-министр Италии обвинил больницу в распространении коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из итальянских больниц в способствовании распространению нового коронавируса.
Футбол
Румменигге: «В прошлых матчах с „Челси“ нас уничтожил Дрогба»
Да, уже играли с ними дважды, но результат был не самым лучшим. Дрогба нас тогда уничтожил, попытаемся предотвратить это.
Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Политика
На Украине заявили о новой эре в отношениях с Россией
В отношениях России и Украины наступила новая эра.
Футбол
«Реал» может отказаться от Мбаппе ради покупки Холанда
Мадридский "Реал", заинтересовавшийся приобретением норвежского нападающего Эрлинга Холанда, может отказаться ради него от приобретения французского форварда Килиана Мбаппе, который ранее назывался приоритетной целью "королевского клуба" на летнюю трансферную кампанию.
Единоборства
Российский боец MMA лишился победы из-за песни о Люцифере
Рязанский боец смешанного стиля (MMA) Михаил Коробков лишился пояса на турнире Fight Riot из-за песни "Люцифер" группы "Коррозия металла", под которую он вышел на бой.
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Гаджеты
IPhone 12 получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi
По прогнозам инсайдеров, серия будет состоять из четырех смартфонов: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Политика
«Слуга народа» собирается ликвидировать Пенсионный фонд Украины
Представительница партии власти «Слуга народа» сказала, что парламентарии допускают ликвидацию Пенсионного фонда.
Футбол
«Челси» приготовил 30 миллионов евро за вратаря «Атлетико»
Издание утверждает, что боссы "Челси" готовы предложить за стража ворот "матрасников" 30 миллионов евро.
Происшествия
Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена
Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-мужчина в пригородном дачном поселке под Рамонью, сообщили в региональном управлении СКР.
Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
Общество
Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак
В стране объявлен трехдневный траур Бывший президент Египта Хосни Мубарак, правивший страной 30 лет, пока он не был смещен в результате народного восстания против коррупции и авторитаризма, умер во вторник в возрасте 91 года.