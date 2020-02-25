Общество

ТАССТАССЗамминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи показал положительный результат. С соответствующим заявлением чиновник выступил во вторник.
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Заместитель главы минздрава Ирана заразился коронавирусом

Газета.Ru10:00

У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

Коммерсантъ07:28

У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус

Ведомости07:31

У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

РБК08:10

В Иране сообщили о заражении коронавирусом замглавы минздрава страны

Известия07:17

У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус

РИА Новости07:07

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

ТАСС07:04
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Общество

Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
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Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

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Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге

По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Газета.Ru 10:35
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В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
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Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы

Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
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УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Комсомольская правда 10:38
Спорт

МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио должен до мая гарантировать безопасность от коронавируса COVID-19 во время проведения соревнований, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд в интервью агентству AP.
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Общество

Скончался бывший президент Египта Хосни Мубарак

Газета.Ru 07:08
Общество

Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах

Известия 07:05
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Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
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Россия освободила украинских рыбаков, задержанных в середине февраля за незаконный лов рыбы в российской акватории Азовского моря.
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Армия и оружие

Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Сирию и Иран в блокировании перемирия в САР.
РИА Новости 10:23
Общество

Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ

Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Lenta.ru 11:05
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»

Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
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ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

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В России могут закрыться три сахарных завода

По данным издания, в сельскохозяйственном сезоне-2020/21, который продлится с августа 2020 по июль 2021 года, не смогут работать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
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Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
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В Петербурге руководителя морга отстранили из-за видео со стриптизом

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Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга

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Армия и оружие

Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота

Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
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Суд повторно оштрафовал получившего перелом ноги 27 июля дизайнера

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Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
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Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок

Ассоциация европейского бизнеса, объединяющая иностранных инвесторов, предложила свой вариант смягчения уголовной ответственности для предпринимателей.
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Меган Маркл и принц Гарри выходят из королевского дома с апреля

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