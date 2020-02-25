Общество
РИА НовостиЗамначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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с чего всё началось
Замначальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит лишь комната в общежитии и квартира, купленная в ипотеку. А его отец назвал обвинения «клеветой» и «черной завистью», ведь вся недвижимость, по его словам, была заработана честным трудом.НТВ02:59
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МОЁ! Оnline Воронеж09:29
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