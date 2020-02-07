Происшествия
КоммерсантъЗамначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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с чего всё началось
По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.Коммерсантъ04:16
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В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
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Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
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Додон заявил, что готов предоставить Приднестровью широкую автономию
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что власти стран готовы предоставить Приднестровью широкую автономию, чтобы таким путем решить существующий конфликт.
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В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
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Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко решили прервать переговоры ради того, чтобы сыграть в хоккей.
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Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
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Месси хочет уйти из «Барселоны»
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
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Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
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В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов
Как сообщает информагентство UssurMedia, управление образования Уссурийска также проводит служебную проверку в отношении учителя.
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