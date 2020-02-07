Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗамначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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с чего всё началось

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов арестован за мошенничество

Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова. По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника.
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Халил Абдухалимович Арсланов
Российский военачальник. Начальник Главного управления связи Вооруженных cил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных cил Российской Федерации с декабря 2013 года, генерал-полковник.
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