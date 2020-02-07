Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова. По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника.

с чего всё началось

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Происшествия Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.

Наука Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.

Шоу-бизнес Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.

Авто Кроссовер Toyota Highlander получил спортивную версию XSE Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.

Общество Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Общество Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.