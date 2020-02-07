Происшествия
КоммерсантъЗамначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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с чего всё началось
Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова. По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника.Коммерсантъ04:16
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Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Армия и оружие
Появилось видео первого полета Ту-160М от Минобороны
Опубликовано видео с первым полетом модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М.
Наука
Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей
Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Шоу-бизнес
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Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Авто
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Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.
Общество
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
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Армия и оружие
Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Авто
Пикап Nissan проехал 1,6 млн километров с оригинальным мотором
В США нашли пикап Nissan Frontier (Navara), который проехал с родными агрегатами 1 000 000 миль (1 600 000 км).
Экономика
Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ»
Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне «BBB».
Армия и оружие
Испытания боевого модуля АУ-220М попали на видео
В Сети появились кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М, который впервые представили на выставке вооружений в Индии.
Футбол
Смолов сравнил переход в «Сельту» с сериалом
На следующий день все документы были подписаны. По мнению Смолова, трансфер в «Сельту» похож на сюжет сериала.
Армия и оружие
США размещают ядерные заряды на подлодках для сдерживания конфликтов
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Козлов выразил обеспокоенность размещением ядерных зарядов малой мощности на подводных лодках США.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Политика
Александр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Козлова заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
Политика
Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу
Футбол
Месси не будет уходить из «Барселоны» из-за конфликта с руководством
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не планирует уходить из клуба после конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем, сообщает Sky Sports.
Технологии
Солнечные батареи научат генерировать энергию даже ночью
В стандартных панелях энергия вырабатывается только при наличии дневного света.
Армия и оружие
В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн
В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.
Культура
Умер известный актер Кирк Дуглас
Знаменитый американский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в стотрехлетнем возрасте, о чем в социальных сетях было сообщено его сыном, тоже известным актером Майклом Дугласом Сообщая о смерти своего отца, Майкл Дуглас отметил, что отец являлся «легендой для меня, актером из золотого века кино».
Кино
В Netflix назвал запрещенные к показу в ряде стран сериалы
Список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу в ряде стран, был опубликован Netflix.
Общество
ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил об истощении мировых запасов средств индивидуальной защиты.
Политика
В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».