Финансы

ФАНФАНВ России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии

Министерство труда и соцзащиты подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на следующий год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которому может быть продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.
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Заморозка накопительной части пенсий может быть продлена

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В России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии

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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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Происшествия

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Технологии

Эксперты нашли утечку данных 5 млн пользователей в России

В интернете произошла крупная утечка данных российских пользователей.
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
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Индия готовится к войне и просит Россию ускорить поставки С-400

Из-за роста напряженности на индийско-китайской границе Индия намерена добиваться от России поставок зенитных ракетных систем С-400 в более короткие сроки.
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Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

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6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома

Лиза Галкина устроила модный показ Отметим, что в минувший четверг в семье Галкина и Пугачевой был праздник – юмористу исполнилось 44 года.
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Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
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