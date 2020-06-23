Финансы
ФАНВ России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии
Министерство труда и соцзащиты подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на следующий год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которому может быть продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.
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Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
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Общество
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Авторадио 06:45
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
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На орбите Марса обнаружено зелёное свечение
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Политика
Путин прибыл в главный храм Вооруженных сил РФ
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Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда вчера в 06:45
Армия и оружие
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Из-за роста напряженности на индийско-китайской границе Индия намерена добиваться от России поставок зенитных ракетных систем С-400 в более короткие сроки.
Русская Планета 06:21
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Кызыл, 23 июня 2020, 08:35 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с 23 июня временно приостановил работу общественный транспорт.
REGNUM 01:35
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Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Shraibikus News вчера в 15:42
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
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Коммерсантъ 21 июня в 16:37
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6-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила показ мод дома
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Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей
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Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
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RT на русском вчера в 21:15
Экономика
ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Банк России выявил у страховщиков недопустимые условия при продаже полисов для защиты от рисков, связанных с заражением коронавирусом.
РБК 06:48
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50