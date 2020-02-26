Политика
RT на русскомЗампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает. Текст выступления опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.
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Биатлон
Губерниев грубо обозвал Тихонова
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Политика
Эрдоган анонсировал встречу с Путиным 5 марта
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 5 марта планирует обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с главой России Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
Футбол
Экс-глава футбольной ассоциации Уругвая на год отстранен от футбола
ФИФА на своем официальном сайте сообщила об отстранении на один год от любой футбольной деятельности экс-президента Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Вильмара Вальдеса за нарушение Кодекса этики ФИФА.
Общество
Перечислены вредные сырые продукты для здоровья
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Общество
Муж сестры Мишустина продал два люксовых торговых комплекса в Москве
Бизнесмен Александр Удодов продал люксовые торговые центры «Гименей» и «Якиманка, 26», расположенные на ул. Большая Якиманка.
Политика
Песков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами.
Здоровье
В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 2346 человек
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2346 человек, общее число заражений возросло до 64 084, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Культура
Кунсткамера отправит 40 экспонатов на выставку в Лондон
Наука
Моделирование работы сердца упростили
Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
Экономика
За пять лет планируют заменить все старые лифты в России
Многие лифты уже устарели морально и технически К середине февраля 2025 года нужно заменить более 140 тысяч старых лифтов, заявил член президиума Общественного совета Минстроя Сергей Чернышов.
Кино
Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
Общество
В Госдуму внесли законопроект об отгуле для диспансеризации
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
Авто
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки
Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Происшествия
Омские следователи возбудили уголовное дело по делу Дмитрия Федорова
Депутат опубликовал Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из отдела полиции №7 и Росгвардии по факту превышения должностных полномочий при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Дмитрия Федорова.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в Черное море
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Общество
Компания Walt Disney сменила генерального директора
Во вторник, 25 февраля, новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Хоккей
Ковальчук поделился ожиданиями от игры с Овечкиным
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.