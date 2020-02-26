Политика

RT на русскомRT на русскомЗампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает. Текст выступления опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.
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Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

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Зампостпреда РФ при ООН рассказал о нарастающем кризисе из-за невыдачи США виз

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Зампостпреда РФ при ООН отметил нарастающий кризис из-за невыдачи виз США представителям РФ

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РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

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Источник: РФ обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

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Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
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В Хубэе число жертв коронавируса выросло до 2346 человек

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2346 человек, общее число заражений возросло до 64 084, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
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Компания Walt Disney сменила генерального директора

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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
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