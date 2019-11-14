Политика

РосбалтРосбалтГенассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

2 фото
Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Об этом сообщается в Twitter миссии Украины в ООН.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Зампостпреда РФ: резолюция Украины лишь препятствует доступу наблюдателей ООН в Крым

ТАСС15:33

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

Росбалт14:58

Сказки о российской «агрессии» в Крыму — изысканное игнорирование геополитической ситуации

Новостной фронт14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:59, Ашберн
Космос

Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили

Запуск научно-энергетического модуля - последнего необходимого для завершения строительства российского сегмента МКС - отложен на год, следует из фотографии выступления генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николая Севастьянова, опубликованной на сайте корпорации.
РИА Новости 17:02
Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПБГУ предложили продлевать неограниченно

Депутаты Государственной думы предложили продлевать полномочия ректоров лучших вузов России — МГУ и СПБГУ — более двух раз.
Политика Сегодня 07:20
Авто

Ferrari представила новый спорткар начального уровня

Не отступая от своих правил называть свои модели в честь знаменитых городов Италии, таких как Маранелло, Модена и Портофино, Ferrari представляет новое двухместное купе по имени Roma, названного в честь родной столицы.
32CARS.ru 00:48
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Футбол

Гвардиола написал письмо каждому болельщику, поддержавшему «Манчестер Сити» в Харькове

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил заслугу каждого фаната своей команды, который в середине сентября присутствовал на Украине в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
ProstoProSport 11:26
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

ГЛАС.RU 02:10
Политика

Новый министр обороны Украины назвал Россию врагом

Россия — враг Украины, заявил в своем фейсбуке министр обороны последней Андрей Загороднюк.
Рамблер 07:40
Технологии

Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки

Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
Ридус 01:13
Общество

Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.
РИА Новости 04:38
Происшествия

Авария в Забайкалье унесла жизни четырех человек

На трассе Агинск-Дульдурга вчера вечером произошло смертельное ДТП.
Российская газета вчера в 20:41
Транспорт

Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы

РИА Сахалин-Курилы 17:51
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Происшествия

11-летний мальчик умер в школе Хабаровска

В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Газета.Ru 03:27
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия 18:10
Шоу-бизнес

Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Privet-Rostov.ru 00:20
Здоровье

Каждые 7 секунд в мире умирает один диабетик

Ежегодно в мире более миллиона ампутаций конечностей делается из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.
Весьма 00:50
Происшествия

Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
РЕН ТВ 15:19
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ вчера в 11:31
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости 17:48
Космос

NASA переименовало «нацистский» астероид

Популярная механика 12 ноября в 20:05
Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Единоборства

Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания

Спорт-Экспресс вчера в 11:18
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

Советский спорт 17:04
Авто

Maserati красиво простился с купе GranTurismo

Известно, что Maserati GranTurismo и GranCabrio уступят свое место новой модели, которая встанет на конвейер завода в Модене.
CarsWeek.ru 12 ноября в 05:49
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ 17:59
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Lenta.ru 13:36
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском 14:26
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное