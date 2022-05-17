Lenta.ruЗампостпреда РФ в ООН Полянский заявил о безоговорочной сдаче бойцов «Азова» в МариуполеБоевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в РФ заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.РИА НовостиРоссийский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что "Украина завершила "боевую миссию" в Мариуполе", а военные "были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев" на "Азовстали".ТАСС"Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] "Азов" сдались без условий", - отметил Полянский по-английски.ТАССМинобороны 17 мая заявило, что за сутки на заводе сдались в плен 265 «боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих», в том числе 51 человек с тяжелыми ранениями.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЦентральная Служба НовостейРамблерPravda.RuЦарьградВоенное обозрениеLife.ruФАНРБККомсомольская правдаREGNUMNewInformРЕН ТВiReactorЭкономика сегодняИА Красная ВеснаПодробнее о событииДипломат Полянский: националисты из «Азовстали» сдались российским военным без условийФАНвчера в 11:55Зампостпреда России в ООН Полянский заявил о безоговорочной сдаче боевиков «Азова» в пленРИА Новостивчера в 12:53Зампостпреда РФ в ООН Полянский заявил о безоговорочной сдаче бойцов «Азова» в МариуполеLenta.ruвчера в 12:45Дипломат Полянский: военные с «Азовстали» сдались в плен без условийГазета.Ruвчера в 13:20Зампостпред РФ при ООН: «азовцы» сдались в плен без всяких условийМосковский Комсомолецвчера в 12:00Зампостпреда РФ в ООН Полянский: Украинские боевики с «Азовстали» сдались в плен без каких-либо предварительных условийВоенное обозрениевчера в 13:26Зампостпреда РФ при ООН заявил, что «нацисты с „Азовстали“ сдались без условий»ТАССвчера в 11:43Показать ещёОценить1,5KПоделиться