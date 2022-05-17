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Зампостпреда РФ в ООН Полянский заявил о безоговорочной сдаче бойцов «Азова» в Мариуполе

Боевики националистического батальона "Азов" (против членов которого в РФ заведено уголовное дело) сдались безоговорочно, написал в своем Twitter
 первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, поправив авторов публикации New York Times.
РИА Новости
Российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Times, которая утверждает, что "Украина завершила "боевую миссию" в Мариуполе", а военные "были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев" на "Азовстали".
ТАСС
"Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты [из подразделения] "Азов" сдались без условий", - отметил Полянский по-английски.
ТАСС
Минобороны 17 мая заявило, что за сутки на заводе сдались в плен 265 «боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих», в том числе 51 человек с тяжелыми ранениями.
РБК

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