Политика

RT на русскомRT на русскомЗампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает. Текст выступления опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Россия указала на кризис в ООН

Lenta.ruвчера в 18:31

Россия предложила решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН

РБКвчера в 20:58

Зампостпреда РФ при ООН рассказал о нарастающем кризисе из-за невыдачи виз США

Газета.Ruвчера в 20:45

Россия и ряд стран потребовали запустить работу арбитража между США и ООН

Интерфаксвчера в 21:01

Россия потребовала решить вопрос с американскими визами в арбитраже ООН

REGNUMвчера в 22:35

Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США

РИА Новостивчера в 21:18

Источник: РФ обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

ТАССвчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за бывшего бойфренда Водонаевой

News.ru вчера в 10:05
Происшествия

Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море в Сочи.
Известия 00:00
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии

Суд освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, который в 2017 году был осужден на восемь лет лишения свободы за хищение 2,2 млрд рублей при закупке электронных браслетов для ведомства.
Газета.Ru вчера в 04:05
Музыка

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
РЕН ТВ 23 февраля в 08:06
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Общество

Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможни

Перевозчики пожаловались на ФТС в своем письме президенту России Владимиру Путину.
БИЗНЕС Online 00:29
Общество

Рестораны Москвы усилят меры безопасности из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Москве предписало усилить дезинфицирующий режим в объектах столичного общепита из-за угрозы завоза и распространения коронавируса.
Коммерсантъ 01:24
Гаджеты

В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире

Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской моделью, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.
Rusargument 24 февраля в 03:09
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

Министр здравоохранения Германии не станет бороться за пост главы ХДС

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.
News.ru вчера в 04:36
Общество

Проект: дети-сироты получат жилищный сертификат на 1,5 миллиона рублей

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить жилищный сертификат на приобретение жилья в размере около 1,5 миллиона рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту, разработанному Минпросвещения и опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 07:58
Транспорт

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
РБК 00:01
Энергетика

Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть

Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Ведомости вчера в 07:44
Политика

США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
REGNUM вчера в 14:07
Политика

Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

Президент Владимир Путин пояснил, почему Алексей Кудрин на посту главы Счетной палаты думает совсем по-другому, чем на должности министра финансов, и это вызывает недоумение у его "учеников".
Российская газета вчера в 04:20
Политика

СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера

Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Газета.Ru 00:31
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Игры

В сеть попали кадры ремейка игры Resident Evil 3

Фанаты серии компьютерной игры Resident Evil ждут широкого анонса ремейка вышедшей в 1999 году третьей части через два дня.
Красная весна 23 февраля в 13:50
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

Семь россиян, которые прибыли с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке.
RT на русском вчера в 00:05
Здоровье

В Тульской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается

С 17 по 23 февраля в Тульской области зарегистрировано 7636 случаев гриппа и ОРВИ.
Тульские Известия вчера в 06:36
Происшествия

Лидером по относительному числу ДТП стала Тыва

Коммерсантъ вчера в 03:33
Футбол

Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта

Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.
РИА Новости вчера в 06:14
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

Сурков объяснил свой уход из Кремля

Сурков подтвердил, что хотел уйти из Кремля уже давно, по меньшей мере с 2013 года.
РБК 01:26
Футбол

«Бавария» разгромила «Челси» в Лиге чемпионов

REGNUM 01:10
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Газета.Ru вчера в 05:47
Финансы

Биржевой курс евро поднялся выше 71 рубля

Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
Аргументы и Факты вчера в 05:25
Общество

Четверть россиян отказывают работодателям из-за низкой зарплаты

Наиболее частыми причинами отказа служат низкая заработная плата (26%), нечестность нанимателя (23%) и неподходящие условия труда (22%).
Известия вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное