Политика
RT на русскомЗампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает. Текст выступления опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.
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Зампостпреда РФ при ООН рассказал о нарастающем кризисе из-за невыдачи виз США
Газета.Ruвчера в 20:45
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:34, Ашберн
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