Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает. Текст выступления опубликован на сайте постоянного представительства России при ООН.

Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

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