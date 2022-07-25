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Зампред ЦБ Белов заявил о возобновлении печати купюр в пять и десять рублей в конце года

Зампред Центробанка (ЦБ) России Сергей Белов сообщил «Известиям», что регулятор планирует возобновить в конце 2022 года печать денежных купюр номиналом в десять рублей.
Lenta.ru
В ЦБ считают, что возвращение купюр низких номиналов снизит расходы на производство наличных денег.
РЕН ТВ
Выпуск десятирублевых банкнот образца 1997 года был прекращен в 2013 году, пятирублевых — в 1998-м.
Коммерсантъ
Белов подчеркнул: речи о замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей купюрами не идет.
Известия

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