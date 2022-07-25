Министерство обороны России предложило дополнить федеральный закон «О внутренних морских водах» положением, которое обяжет иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) исключительно по дипломатическому разрешению, запрошенному не позднее чем за 90 дней до захода.
Американский научный журнал Big Think опубликовал статью, в которой говорится, что долгое время самые древние и сверхмассивные черные дыры оставались для астрономов загадкой, которую удалось разгадать только недавно.
"Газпром" вынужден остановить работу еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции (КС) "Портовая" из-за конца срока межремонтной наработки до капитального ремонта, говорится в сообщении холдинга.