Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗампред ЦБ Поздышев переходит в Фонд консолидации банковского сектора

Зампред Банка России Василий Поздышев покинет свой пост, который он занимал с 2014 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. С 2020 года он станет председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Ведомостивчера в 14:25

Василий Поздышев перешел от надзора к продаже банков

Коммерсантъвчера в 13:13

Куратор санации крупнейших частных банков покинет ЦБ

Forbes20 декабря в 09:30

Зампред ЦБ Поздышев возглавит совет директоров Фонда консолидации банковского сектора

ТАСС20 декабря в 11:01

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Российская газета20 декабря в 10:00

Куратор санаций банков уходит из ЦБ

РБК20 декабря в 15:13

Зампред ЦБ РФ Поздышев с нового года покинет свой пост

ПРАЙМ20 декабря в 08:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика

Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
Газета.Ru 03:47
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Происшествия

На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада

РИА Новости 03:29
Общество

Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке

Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Aobe.ru вчера в 16:26
Армия и оружие

The National Interest рассказал об артиллерии России и США

Как указывается в материале издания, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США в последние десятилетия стала уступать российским вооружениям.
RT на русском 21 декабря в 21:19
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
ФАН 02:47
Авто

Немецко-китайский кроссовер Borgward BX3 поступил в продажу

Немецкий автопроизводитель Borgward, недавно возрожденный разработчиками, готовится представить свой первый за полвека бюджетный кроссовер, под названием Borgward BX3.
Car.ru 20 декабря в 12:12
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры ранили ножом в магазине в Москве

Инцидент произошёл в магазине на севере города.
Говорит Москва вчера в 14:28
Футбол

Форвард «Фиорентины» Абреу не перейдет в ЦСКА

Нападающий «Фиорентины» Педро Абреу не станет игроком ЦСКА.
ProstoProSport 03:30
Политика

В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.
Российская газета 04:00
Происшествия

В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки

В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Газета.Ru 03:20
Транспорт

600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Свыше 600 человек станут пассажирами первого поезда маршрута Санкт-Петербург — Севастополь, заявили в инфоцентре «Крымский мост».
Московский Комсомолец 03:54
Общество

Совет Федерации призвал срочно запретить продажу снюсов

Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты, призвала сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Inkazan 04:08
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Общество

Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
ТАСС 03:25
Общество

Греф пообещал решить без суда конфликт между «Рамблер» и Nginx

Греф рассказал, что ему не нравится сложившаяся ситуация, и он считает, что претензии на авторские права нужно решать переговорами или в арбитражном суде, но не так, как в итоге вышло (с обысками 15 лет спустя).
Примечания 03:40
Шоу-бизнес

Екатерина Климова восхитила пышным бюстом

Для публикации Климова выбрала снимок, на котором её грудь выглядит наиболее эффектно. Ну, и конечно знаменитая улыбка.
Paparazzi.ru 02:14
Гаджеты

Главный конкурент Xiaomi пообещал «влюбить абсолютно всех» в свой новый смартфон

Представители китайской компании Realme, которая является одним из самых главных соперников Xiaomi, продолжают дразнить общественность своим грядущим флагманом Realme X50.
Ferra 03:20
Общество

Варвара Караулова рассказала о жизни после тюрьмы

News.ru 02:36
Происшествия

На Урале суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна

Североуральский городской суд оправдал местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство после того, как он выкинул младенца из окна, прокуратура обжаловала это решение, сообщает в понедельник региональное надзорное ведомство.
РИА Новости 03:29
Политика

Кипр, Греция и Израиль анонсировали газопровод

2 января в Афинах соглашение подпишут премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Красная весна вчера в 19:48
Политика

Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января

«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.
REGNUM 04:12
Общество

Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

В реке в Липецкой области нашли тела двух сестер-школьниц

РИА Новости 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное