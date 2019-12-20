Экономика
КоммерсантъЗампред ЦБ Поздышев переходит в Фонд консолидации банковского сектора
Зампред Банка России Василий Поздышев покинет свой пост, который он занимал с 2014 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. С 2020 года он станет председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора.
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