Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЗампред ЦБ Поздышев переходит в Фонд консолидации банковского сектора

Зампред Банка России Василий Поздышев покинет свой пост, который он занимал с 2014 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. С 2020 года он станет председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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