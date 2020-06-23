Финансы

Политика СегодняПолитика СегодняЗампред ЦБ исключил возможность снижения ключевой ставки до нуля

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин во время конференции инвесторов "Ренессанс Капитала" опроверг появление нулевой ключевой ставки в РФ. Заботкин считает, что в "обозримом будущем" снизить ключевую ставку до нуля в России не получится.
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Зампред ЦБ исключил снижение ключевой ставки до нуля в обозримом будущем

РБК09:12

ЦБ: нулевой ставки в обозримом будущем не будет

Коммерсантъ05:38

Банк России в обозримом будущем не придет к нулевой ключевой ставке

ПРАЙМ04:08

В ЦБ опровергли возможность перехода к нулевой ключевой ставке

РЕН ТВ04:12

Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля

ТАСС04:28

Банк России: нулевой процентной ставки в обозримом будущем не будет

Газета.Ru04:05

Центробанк оценил возможность снижения ключевой ставки до нуля

Вечерняя Москва03:45
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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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