Финансы
Политика СегодняЗампред ЦБ исключил возможность снижения ключевой ставки до нуля
Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин во время конференции инвесторов "Ренессанс Капитала" опроверг появление нулевой ключевой ставки в РФ. Заботкин считает, что в "обозримом будущем" снизить ключевую ставку до нуля в России не получится.
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Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 14:53
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Съемки седьмого сезона «Сватов» перенесли на 2021 год
Подмосковье Сегодня вчера в 17:15
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Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Коммерсантъ 10:32
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
В соотвествии в документом размер страховой пенсии по старости в следующем году может составить 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей в 2023 году — 19 283 рубля.
Вести.Ru 07:34
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Разработчики LEGO-игр потратили $1 млн на прототипы серьёзной игры по «Хоббиту», но Warner Bros. оказалась против
За полгода студия потратила $1 млн на разработку четырёх полностью функционирующих уровней, воссоздававших ключевые сцены из трилогии «Властелин колец», и пяти прототипов для демонстрации возможностей движка.
3DNews 06:24
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия вчера в 02:06
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала домашний показ мод
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала на дому показ мод.
Дни24 вчера в 10:32
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил слухи о разводе с Полиной Гагариной
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова. Звездная пара воспитывает общую дочь Мию.
Летидор вчера в 08:47
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК 11:46
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Футбол
Прядкин рассказал о регламенте на следующий сезон
Ранее Прядкин заявил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы.
News.ru 14:00
Футбол
У гендиректора «Арсенала» обнаружили коронавирус
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru 12:37
Политика
Путин поблагодарил граждан за ответ на вызов пандемии
Все действовали так и поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности, констатировал Владимир Путин и поблагодарил граждан за ответственное отношение к здоровью, за достоинство, с которым люди прошли сложности режима ограничений и самоизоляции.
Российская газета 10:18
Биатлон
Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
Советский спорт 13:39
Политика
Лукашенко с сыновьями прилетел на Парад Победы в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыновьями прилетел в Москву, чтобы завтра, 24 июня, посетить Парад Победы на Красной площади.
Life.ru 13:05
Футбол
Агент сообщил об интересе к Миранчуку и Баринову в Европе
Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку проявляют интерес три итальянских и два испанских клуба.
RT на русском 09:55
Авто
Названы нововведения, которые затронут автолюбителей в России с 1 июля
Новые правила для российских автолюбителей начнут действовать с 1 июля этого года.
iReactor вчера в 03:15
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Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
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Общество
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования
Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.
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Общество
Саратовские депутаты подрались на заседании облдумы
КП - Саратов 14:37
Политика
Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.
Газета.Ru 15:04
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
18 июня стало известно о проведении украинскими военными испытаний совей новейшей противокорабельной ракеты «Нептун».
ГЛАС.RU 09:01
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
Моя Москва.онлайн вчера в 12:18
Футбол
Гендиректор «Локомотива» рассказал о конфликте с Семиным
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о конфликте с экс-наставником команды Юрием Семиным.
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Космос
NASA показало, как заходит Солнце над другими планетами: видео
Чтобы проверить точность своего инструмента, ученый решил смоделировать заход Солнца и на других космический объектах (Марс, Венера, Уран, Титан, TRAPPIST-1 e). Поскольку эти небесные тела вращаются вдали от солнечного света, во время заката фотоны рассеиваются в разных направлениях в зависимости от их энергии и типов молекул в атмосфере.
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Технологии
SuperJob отрицает утечку данных 5 млн пользователей
Ранее компания DeviceLock обнаружила утечку данных почти 5 млн пользователей, предположительно с сайта SuperJob.
Коммерсантъ 08:40