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Зампред СБ Медведев назвал необходимым отодвинуть ВСУ не только от Донецка, но и подальше

Украинские войска необходимо отодвинуть подальше от Донецка.
Lenta.ru
Также Медведев отметил, что сроки размещения для эвакуированных с Донбасса и Украины беженцев будут продлеваться при необходимости.
Московский Комсомолец
Все задачи специальной военной операции России на Украине будут доведены до конца, чтобы в Донбассе было "спокойно, мирно и комфортно", заявил Медведев.
ТАСС
Географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, сообщил глава российского МИДа.
РБК

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Медведев заявил о необходимости отодвинуть ВСУ подальше от столицы ДНР
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