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Зампред Совбеза Медведев предложил не погашать долги, если США запретят платить в долларах

Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новости
"Сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса", - заявил Медведев.
Интерфакс
Чем грозит России дефолт Ранее стало известно, что американская администрация намерена полностью заблокировать России возможность совершать выплаты по облигациям, что может приблизить страну к грани дефолта.
Национальная служба новостей
В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, так как иностранные банки отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042".
РИА Новости

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