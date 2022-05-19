Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Чем грозит России дефолт Ранее стало известно, что американская администрация намерена полностью заблокировать России возможность совершать выплаты по облигациям, что может приблизить страну к грани дефолта.
В апреле западные СМИ писали, что Москва может объявить дефолт по долговым обязательствам, так как иностранные банки отказывались исполнять в валюте поручение по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042".
Правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе, сообщил РИА Новости гендиректор продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев в пятницу.