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Зампред Совбеза Медведев усомнился в возобновлении переговоров с Украиной в августе

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев оценил возможное возобновление переговоров с Украиной.
Lenta.ru
Российско-украинские переговоры проводились с 28 февраля.
Коммерсантъ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявлял, что Киев "морозит" переговоры под нажимом "кураторов".
РЕН ТВ
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом».
Ведомости

Подробнее о событии

Медведев усомнился в возможности переговоров с Украиной в августе
Коммерсантъ08:36
Дмитрий Медведев высказал скепсис по поводу возобновления переговоров с Украиной
Газета.Ru09:05
Медведев усомнился в возможности возобновления переговоров России и Украины в августе
RT на русском07:59
Медведев усомнился, что в августе будет о чем и с кем говорить по Украине
РБК07:59
Медведев усомнился в возможности возобновить переговоры с Украиной в августе
РИА Новости07:44
Зампред Совбеза Медведев усомнился в возобновлении переговоров с Украиной в августе
Lenta.ru07:42
Медведев усомнился, что на переговорах с Украиной в августе «будет о чем и с кем говорить»
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