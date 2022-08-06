Бывшая посол самопровозглашенной республики Косово в США Влера Читаку сообщила, что корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова находится в Косово под стражей местных самопровозглашенных властей.
Некоторым породам собак может быть неудобно жить в квартире не только из-за их размеров, но и потому, что псы могут быть слишком активны или сложны в содержании, речь о таких породах, как лайка, аляскинский маламут, кавказская овчарка, мастиф и акита-ину, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Весомая часть западной военной "помощи" Украине не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS.