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Зампред Совбеза РФ Медведев оценил предложение Зеленского конфисковать российские активы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского конфисковать российские активы.
Lenta.ru
Украина отнимает российские активы на бумаге, а Россия конфискует имущество киевского режима на земле.
Комсомольская правда
Российские вооруженные силы уже с успехом возвращают жителям ДНР и ЛНР то, что преступно нажил киевский режим, а президент Украины Владимир пытается конфисковать имущество РФ.
Российская газета
Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.
Smotrim.ru

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