Экономика
REGNUMСтавки по вкладам в банках РФ приостановили снижение
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение. Таковы данные Центрального банка России, передает MMI.
Читать в источнике
Оценить799
с чего всё началось
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.РБК02:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Общество
«Экозащита»: судно с 600 тоннами урановых отходов отправилось в Россию
По данным экологов, судно «Михаил Дудин», на борту которого находится около 600 тонн урановых «хвостов», должно прибыть в порт Усть-Луга Ленинградской области 11 августа.
Коммерсантъ 14:33
Происшествия
В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек
По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.
РИА Новости вчера в 14:00
Единоборства
Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова
Бой россиянина Забита Магомедшарипова и мексиканца Яира Родригеса не состоится.
CT news 12:58
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Политика
Путин отправил в отставку трех генералов СКР
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей трех генералов Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 13:26
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Футбол
«Спартак» договорился о переходе защитника «Атлетико Минейро»
ProstoProSport 09:33
Спорт
В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса
По данным ТАСС, Ганус назвал публикацию ударом недоброжелателей и отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.
Известия 11:22
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом
В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
Bimru.ru 11:02
Здоровье
Росздравнадзор рассказал о нарушениях в Орле при борьбе с COVID-19
Пресс-релиз по результатам проверочных мероприятий издал территориальный орган Росздравнадзора по Орловской области.
Орелград 12:00
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Путешествия
Российские туристы в Турции жалуются на ограничения
Общественная служба новостей 14:14
Армия и оружие
Началось серийное производство нового российского пистолета «Удав»
В серийное производство запущен новейший российский пистолет "Удав".
Российская газета 05:57