Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по вкладам в банках РФ приостановили снижение

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение. Таковы данные Центрального банка России, передает MMI.
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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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