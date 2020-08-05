Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.

с чего всё началось

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение. Таковы данные Центрального банка России, передает MMI.

Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение

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