Экономика
РБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
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с чего всё началось
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.РБК02:30
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Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.
Lenta.ru 06:58
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Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
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Общество
Метро Петербурга просит горожан помнить про маски и респираторы
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Метрополитен Петербурга призвал пассажиров помнить об обязательном условии носить маски при посадке в метро.
REGNUM 06:30
Происшествия
Как после бомбёжки: Что осталось от центра Бейрута, снял беспилотник
Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа и унёс жизни уже более 100 людей. Больницы города и его окрестностей переполнены ранеными.
Комсомольская правда 06:17
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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В квартире бывшего президента «Интеко» проходит обыск
Неназванный источник сообщил агентству о том, что в квартире Солощанского в центре Москвы в переулке Гранатном следователи проводят обыск в рамках расследования уголовного дела.
ИА Красная Весна 03:06
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Политика
Мишустин собрался посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства.
Интерфакс 04:07
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой
Как сообщает источник, в услугах игрока заинтересован «Спартак». Напомним, в прошлом сезоне Силва защищал цвета «Монако» на правах аренды.
Vprognoze.ru вчера в 04:46
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В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК
Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Армия и оружие
Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Финны утверждают, что у них есть все доказательства.
Экспресс газета 06:35
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16
Общество
Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
Отец пропавшего мальчика с аутизмом умер, узнав о смерти сына
Отец мальчика с аутизмом, который пропал два дня назад в селе Осташево в Подмосковье, скончался, узнав о гибели сына.
Газета.Ru 06:34
Космос
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет
Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
Российская газета 05:30
Кино
«Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире
Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии.
Бел.Ру 02:44
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Театры
Лилия Гурко стала новым директором Астраханского драмтеатра
Новым директором Астраханского драмтеатра назначена Лилия Гурко, говорится на сайте театра.
ГТРК Лотос 04:38
Театры
Дмитрий Мехсиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля
Как сказал Дмитрий Месхиев, псковского зрителя ждет очень интересная разноплановая программа: в фестивале примут участие знаменитые театральные коллективы России: театры имени Вахтангова, на Малой Бронной, "На Литейном", театр Станиславского.
Псковская Лента Новостей 06:40
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«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
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Om1.ru 06:31
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой".
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Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%
Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
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Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии
Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
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Общество
Владелец «Пятерочки» переведет половину сотрудников на удаленный режим
На удаленный и комбинированный режимы работы будут переведены 60% сотрудников X5 Retail Group.
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