Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.

с чего всё началось

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Политика Раскрыт украинский подход к особому статусу Донбасса Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса.

Происшествия Как после бомбёжки: Что осталось от центра Бейрута, снял беспилотник Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа и унёс жизни уже более 100 людей. Больницы города и его окрестностей переполнены ранеными.

Общество В квартире бывшего президента «Интеко» проходит обыск Неназванный источник сообщил агентству о том, что в квартире Солощанского в центре Москвы в переулке Гранатном следователи проводят обыск в рамках расследования уголовного дела. 10

Политика Мишустин собрался посетить Дальний Восток Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства. 110

Футбол «Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой Как сообщает источник, в услугах игрока заинтересован «Спартак». Напомним, в прошлом сезоне Силва защищал цвета «Монако» на правах аренды.

Политика В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии. 154

Экономика Россия выходит из налогового соглашения с Кипром Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. 1K

Общество Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.

Кино «Игра престолов» стала самым «пиратским» сериалом в мире Безусловным лидером списка оказался хит от HBO «Игра престолов» — сериал остаётся самым скачиваемым в мире, причём этот титул он получил ещё до пандемии. 1

Театры Лилия Гурко стала новым директором Астраханского драмтеатра Новым директором Астраханского драмтеатра назначена Лилия Гурко, говорится на сайте театра.

Театры Дмитрий Мехсиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля Как сказал Дмитрий Месхиев, псковского зрителя ждет очень интересная разноплановая программа: в фестивале примут участие знаменитые театральные коллективы России: театры имени Вахтангова, на Малой Бронной, "На Литейном", театр Станиславского.

Общество Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой". 47

Политика Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса. 3