Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по вкладам в банках РФ приостановили снижение

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение. Таковы данные Центрального банка России, передает MMI.
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с чего всё началось

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30

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Банкиры предрекли России возврат в 90-е: люди побегут за вкладами

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Зампред ВТБ предупредил о риске снижения доходов от вкладов до уровня 90-х

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В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

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Ведущую ГТРК «Камчатка» уволили после того, как она собрала митинг в поддержку Хабаровска

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Путешествия

При закрытых границах в Россию за три месяца приехали 0,5 млн человек

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На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

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Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
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Политика

Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету

"Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конченом итоге уничтожить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от него осталось)", - сообщил Павел Дуров в своем посте в Telegram-канале.
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34-летний вратарь Евгений Городов продолжит карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
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Суд оправдал Кокорина и Мамаева, их приговор отменен

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