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РБК
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.В источнике
С чего всё началось
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30
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Коммерсантъ

Зампред ВТБ предупредил о риске снижения доходов от вкладов до уровня 90-х

Коммерсантъ06:10
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

RT на русском10:08
РБК

В ВТБ предупредили о спаде доходности вкладов. 3 альтернативы в биткоине

РБК08:46
Московский Комсомолец

Банкиры предрекли России возврат в 90-е: люди побегут за вкладами

Московский Комсомолец12:27
Телеканал 360°

Россиян предупредили о возможном повторении ситуации с вкладами в 1990-е

Телеканал 360°05:40
РИА Новости

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новости03:15
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАСС02:02

Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
РБК10:10
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Ефремов в суде не признал вину в причинении смерти Захарову

Корреспондент агентства ТАСС сообщил из зала Пресненского суда Москвы, где сегодня, 5 августа, начался процесс по делу актера Михаила Ефремова, что артист в рамках заседания суда не признал вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову.
Журналистская правда04:48
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Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России

Входящий в состав Ростеха ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-мм пистолета "Удав", сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.
Газета.Ru07:49
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Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев.
Интерфакс12:49
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