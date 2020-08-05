Экономика
РБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
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с чего всё началось
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.РБК02:30
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Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
REGNUM вчера в 04:23
Происшествия
След Мариуполя выявлен в кошмарном взрыве в столице Ливана
Правоохранители продолжают выяснять причины страшного происшествия и выявили в деле след оккупированного Киевом Мариуполя.
ИА Новороссия 04:27
Происшествия
Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка
Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
Происшествия
Губернатор Бейрута заявил о 300 тыс. оставшихся без крова после взрыва
После взрыва в порту Бейрута без крова остались около 300 тыс. человек, заявил губернатор столицы Ливана Марван Аббуд, передает телеканал Al-Mayadeen.
РБК 07:14
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Сумма поддержки только по нашему региону составила более 11,3 млрд рублей, — уточнили в ПФР.
REGNUM вчера в 22:17
Политика
Трамп назвал американские войны на Ближнем Востоке величайшей ошибкой
Дональд Трамп отмечает, что администрация не стремится сделать Вашингтон «полицейским» для других государств.
Evo-rus.com 02:47
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Минфин России вслед за Кипром предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщается на сайте компании KPMG.
Коммерсантъ 07:11
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Политика
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Происшествия
ЧП в порту Бейрута сравнили с подрывом 1800 тонн тротила
Вероятной причиной трагедии называют взрыв почти 3000 тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась в порту с нарушениями правил безопасности.
НТВ 04:30
Политика
ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала
По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города.
ТАСС 05:27
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском вчера в 21:09
Происшествия
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
РИА Новости 06:40
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru 01:57
Политика
Лукашенко напомнил о месте Белоруссии в клубе космических держав
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал вдуматься в факт присутствия Белоруссии в клубе космических держав.
Rambler News Service вчера в 06:00
Технологии
В Новой Зеландии испытают систему беспроводной передачи электричества
Отмечается, что первый прототип будет передавать 1 Квт на км, а в перспективе системе удастся передавать электроэнергию между 2-мя вышками в десятки километров, если будет отмечаться прямая видимость.
Evo-rus.com 06:26
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Культура
Безрукова и Бочкарева в плятьях с «хищными» принтами и другие звезды на премьере фильма «Неистовый»
В понедельник, 3 августа, в Москве прошла звездная премьера фильма «Неистовый».
Passion.ru 03 августа в 17:33
Общество
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней
В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
Экономика
Кузбасс отправил на экспорт 541 тонну мороженого
Кемерово, 5 августа 2020, 12:18 — REGNUM Кемеровская область по итогам первого полугодия 2020 года экспортировала за рубеж 541 тонну мороженого на сумму 67,3 млн рублей.
REGNUM 05:18
Авто
Kia Soul получил в РФ новую комплектацию Style
Российские дилеры KIA начали продажи кроссовера KIA Soul в новой комплектации Style.
Автоновости дня 06:30
Армия и оружие
Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в мире с подачи Великобритании начали называть оружием «Судного дня», выигрывает в сравнении с подлодкой с экипажем на борту.
Вечерний курьер вчера в 02:08
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
Экономика
Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК 05:56
Армия и оружие
Дханоа: российские ЗРК дают преимущество Индии над Пакистаном
По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном.
Политическая Экспертиза 05:18
Футбол
«Уфа» представила новую игровую форму с силуэтом Уральских гор
Футбольный клуб "Уфа" представил новую форму на сезон 2020/2021.
Bobsoccer 02:20