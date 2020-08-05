Экономика

РБКРБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
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с чего всё началось

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30

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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Газета.Ru07:12

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РБК02:30

Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Lenta.ru04:50

Россиян предупредили о риске возврата ситуации с вкладами в 1990-е

Московский Комсомолец03:43

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новости03:15

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

RT на русском05:45

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАСС02:02
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