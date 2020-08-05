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РБК
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.В источнике
С чего всё началось
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30
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Банкиры предрекли России возврат в 90-е: люди побегут за вкладами

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Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

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Россиян предупредили о возможном повторении ситуации с вкладами в 1990-е

Телеканал 360°05:40
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Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России

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В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru13:27
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Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

"На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову", — озвучила представитель гособвинения результаты экспертизы.
РИА Новости08:31
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Фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в онлайн-формате

Фестиваль фейерверков "Ростех" в 2020 году пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу, а также на площадках стриминговых партнеров, он будет посвящен 75-летию Победы, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.
РИА Новости08:27
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Райан Рейнольдс претендует на роль Человека-ястреба в DC

По слухам, если с Рейнольдсом заключить контракт не получится, роль Человека-ястреба будет предложена звезде фильма «Джентльмены» Чарли Ханнэму или Майклу Б. Джордану («Черная Пантера», «Крид: Наследие Рокки»).
Киноафиша Россиивчера в 02:48

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС13:12
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Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM14:09
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