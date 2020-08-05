Экономика

РБКРБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
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с чего всё началось

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30

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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Газета.Ru07:12

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАСС02:02

Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Lenta.ru04:50

Россиян предупредили о риске возврата ситуации с вкладами в 1990-е

Московский Комсомолец03:43

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новости03:15

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РБК02:30

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

RT на русском05:45
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Финансы

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Армия и оружие

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Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Финны утверждают, что у них есть все доказательства.
Экспресс газета 06:35
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Космос

Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет

Компания Space X провела первый успешный полет прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

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Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

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Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM вчера в 04:23
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Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
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Авто

Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в РФ

Компания Toyota начала в России продажи 7-местного кроссовера Toyota Highlander четвертого поколения.
Тарантас Ньюс 03 августа в 01:04
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
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Происшествия

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Газета.Ru 06:34
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Общество

Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве

Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
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Культура

Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»

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Политика

Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей и государство должно с этим считаться, заявил бывший глава правительства России, зампредседателя Совета безопасности и глава «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев.
РБК 08:00
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В Роскачестве предупредили о вреде свежевыжатых соков

Эксперты указывают, что, если выжать из свежего фрукта или овоща сок, удаляется клетчатка, и в результате получается жидкость с витаминами и высокой концентрацией натурального сахара.
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Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Министерство финансов перечислило 69 регионам России транш на сумму 100 млрд рублей в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса.
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Происшествия

Найдены родители ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

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CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением

Коммерсантъ вчера в 20:40
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Метро Петербурга просит горожан помнить про маски и респираторы

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REGNUM 06:30
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Политика

Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками

Нашли этих трех несчастных девчонок.
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Армия и оружие

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