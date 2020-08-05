Экономика
РБКЗампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
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с чего всё началось
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.РБК02:30
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Отец утонувшего мальчика-аутиста умер от переживаний
Отец утонувшего 2 августа 10-летнего мальчика из Волоколамского района Подмосковья не пережил потери единственного сына – мужчина скончался во сне.
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РИА Новости 07:15
Здоровье
Умерли 518 зараженных коронавирусом саратовцев
Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, на данный момент умерли 518 зараженных коронавирусом жителей Саратовской области.
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Газета.Ru 06:43
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Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алла Голубкова рассказала, как правильно обрабатывать руки антисептиком.
Газета.Ru 07:18
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Sony представила 360-градусные изображения аксессуаров для PS5
Sony обновила страницы с описанием аксессуаров для PlayStation 5. На новых анимированных изображениях можно со всех сторон рассмотреть контроллер, наушники и другие устройства.
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Общество
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Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Общество
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней
В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Политика
Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с международных радаров
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили считает, что Грузия исчезает с международных радаров, а его имя – нет, об этом он заявил в интервью телекомпании ТВ Пирвели.
РИА Новости 07:24
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Киберспорт
Стала известна дата релиза игры Necromunda: Underhive Wars
Монреаль, Канада, 5 августа 2020, 14:21 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры Necromunda: Underhive Wars.
REGNUM 07:21
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Подразделение Alibaba провело в Гонконге крупнейшее FPO с 2015 года
По данным Reuters, FPO подразделения Alibaba стало крупнейшим подобным размещением в Гонконге с 2015 года.
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Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
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Жертвами коронавируса стали ещё две жительницы Волгограда
Волгоград, 5 августа 2020, 13:09 — REGNUM О смерти двух пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус в Волгограде стало известно 5 августа.
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Авто
Эксперт рассказал об опасностях при покупке автомобиля онлайн
Говоря о перспективах реализации автомобилей онлайн, эксперт отметил, что дилеры пытаются подчинить себе этот сегмент уже в течение десяти лет, но пока не достигли значительных успехов.
Planet Today 05:41
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Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
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Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Происшествия
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