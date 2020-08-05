Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
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Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.В источнике
С чего всё началось
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30
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