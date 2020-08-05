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РБК
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.В источнике
С чего всё началось
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30
Подробнее о событии
RT на русском

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

RT на русском05:45
Lenta.ru

Россиян предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Lenta.ru04:50
РБК

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РБК02:30
Московский Комсомолец

Россиян предупредили о риске возврата ситуации с вкладами в 1990-е

Московский Комсомолец03:43
РИА Новости

Зампред ВТБ увидел риск возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

РИА Новости03:15
REGNUM

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

REGNUM04:45
ТАСС

В ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с банковскими вкладами в 1990-е

ТАСС02:02

«Спартак» объявил о переходе Урунова из «Уфы»

19-летний полузащитник подписал долгосрочный контракт с красно-белыми ����⚪️ Xush kelibsiz!https://t.co/EZaPLxtnHr pic.twitter.com/cQys0aIbTn — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 5, 2020 Напомним, Урунов в феврале перешел из ташкентского "Локомотива" в "Уфу", где провел десять матчей в премьер-лиги.
Вести.Ru05:55

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия19:39
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В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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На Кубани за сутки подтвердилось 117 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 117 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписали из больниц 104 человека, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф В оперативном штабе региона уточнили, что заболели 67 женщин и 50 мужчин.
Деловая газета. Юг04:03
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Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?

На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, западное экспертное сообщество начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином.
РИА Новости01:00
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.comвчера в 08:58
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